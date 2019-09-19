Неизвестный ударил петербуржца отверткой в ногу

В Петербурге неизвестный с отверткой напал на мужчину и отобрал у него сумку с документами. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию ночью 10 июня обратился пострадавший Е. Он рассказал, что неизвестный ударил его в ногу отверткой на проспекте Наставников и отобрал сумку с документами.
"По горячим следам" у дома 14 корпус 1 по проспекту Наставников по подозрению в совершении указанного преступления задержан 31-летний И. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Недавно два повара устроили поножовщину в санатории "Сестрорецкий Курорт".
Фото: Piter.tv
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