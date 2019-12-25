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Два повара устроили поножовщину в санатории "Сестрорецкий Курорт"
Сегодня, 9:00
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Два повара устроили поножовщину в санатории "Сестрорецкий Курорт"

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Пострадавшего увезли в больницу с ранением живота и руки.

В Сестрорецке задержали 55-летнего мужчину, работающего поваром в санатории "Сестрорецкий Курорт". Его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что 9 июня на территории санатория произошла ссора, в ходе которой задержанный ударил ножом своего коллегу-повара. Пострадавшего госпитализировали в Городскую больницу №40 с проникающим ранением живота, резаной раной левой кисти, левого предплечья, в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося было возбужденное уголовное дело. Задержанного поместили в изолятор. С места происшествия изъяли следы пальцев рук, следы обуви и смывы вещества бурого цвета.

Ранее в квартире на Союзном проспекте пьяный мужчина ударил себя ножом в грудь.

Фото: pixabay.com

Теги: поножовщина, умышленное причинение вреда здоровью
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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