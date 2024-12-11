Житель Ленобласти остался без уха после визита в дом своей матери

На него напал неизвестный, который вместе с подругой оккупировал чужую квартиру.

Мужчина 29-ти лет решил нанести визит в дом родной матери во Всеволожском районе Ленинградской области. Однако данная поездка обернулась для него целым приключением, – сообщает издание 78.ru.

В квартире своей мамы он обнаружил совокупляющихся парня и девушку. Их личности мужчине были неизвестны, и он попросил пару удалиться. Впрочем, любовники не собирались покидать дом даже после появления сына хозяйки собственности. Парень напал на него и в пылу сражения откусил мужчине ухо.

После драки неизвестные решили покинуть место происшествия. Оставшись без уха, пострадавший вызвал полицию и медиков. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что росгвардейцы задержали в Отрадном двух грабителей, которые подозреваются в нападении на 46-летнего мужчину на Вокзальной улице.

Фото: Piter.TV