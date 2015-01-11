Главой администрации Рощинского поселения назначили Викторию Васильеву

Ранее эту должность занимал Валерий Савинов.

На заседании совета депутатов Рощинского муниципального образования 24 марта народные избранники заслушали доклад председателя конкурсной комиссии по определению кандидата на замещение должности главы администрации МО "Рощинское городское поселение". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Совету депутатов конкурсная комиссия рекомендовала кандидатуру Виктории Васильевой. Народные избранники единогласно проголосовали за назначение Виктории Васильевой главой администрации МО "Рощинское городское поселение".

Ранее эту должность занимал Валерий Савинов, который с 15 февраля назначен первым замом главы администрации Выборгского района.

Фото: рощино.рф