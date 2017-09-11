Опубликованы жуткие кадры последствий наводнения в Италии

Больше всего пострадал Ливорно. Жертвами наводнения стали 6 человек, в том числе и дети.

Накануне, 10 сентября, Италию накрыли мощные ливни.

В отдельных районах всего за несколько часов выпало 250 мм осадков. Больше всех пострадал Ливорно, крупнейший порт Тосканы. Бурные потоки воды затопили улицы и строения. В городе отключилось электричество, не работала канализация и водоснабжение.

Из-за наводнения погибли по меньшей мере 6 человек, в том числе и дети. Еще три человека числятся пропавшими без вести.

В социальных сетях и на популярном видеохостинге YouTube появляются фотографии и видео, как самого разгула стихии, так и его последствий.

Видео: YouTube/LiberoPensiero, Twitter/David de Zabedrosky

Фото: Instagram