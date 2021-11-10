Полномасштабная навигация в Петербурге начнется после 15 апреля

Как отметил губернатор Петербурга, за навигационный сезон через Неву проходят около трех тысяч судов.

В Петербурге в ночь с 9 на 10 апреля начался сезон разводки мостов по постоянному графику. Однако водные пути пока что открыты только для движения судов специального назначения. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Для остальных судов навигацию откроют в срок с 15 по 20 апреля, в зависимости от согласования даты МЧС.

Как отметил губернатор Петербурга, за навигационный сезон через Неву проходят около трех тысяч судов.

Новый водный маршрут свяжет "Севкабель Порт" и "Новую Голландию".

Фото: Piter.tv