Новый водный маршрут свяжет "Севкабель Порт" и "Новую Голландию"

Навигация в Петербурге в зависимости от погодных условий начнётся с 8—14 апреля.

В Петербурге в этом году появятся новые водные маршруты. Об этом 25 марта сообщил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

Так, новый маршрут свяжет "Севкабель Порт" и "Новую Голландию" и другие городские точки притяжения, классические достопримечательности и объекты новой культурной и туристской географии.

Напомним, что с 28 марта в городе снимается часть ограничений, в том числе и тех, которые связаны с проведением водных экскурсий. Теперь экскурсионные прогулочные суда снова можно заполнять на 100%. Навигация в Петербурге в зависимости от погодных условий начнётся с 8—14 апреля.

До 70% грузов может потерять "Большой порт Санкт-Петербург". В марте этого года "Большой порт Санкт-Петербурга" сократил обработку контейнерных грузов из-за проблем с логистикой. На сегодняшний день приостановлены заход судов контейнерных линий.

Фото: pixabay