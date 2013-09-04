В Петербурге начались технические разводки мостов

В Северной столице закончились навигационный период и постоянные разводки мостов.

В Санкт-Петербурге завершился навигационный период с постоянными разводками мостов. Однако технические разводки для проведения профилактических работ продолжатся. Специалисты "Мостотреста" приступают к межнавигационному обслуживанию городских переправ.

В ночь с 1 на 2 декабря, с 02:20 до 05:10, для проведения профилактических работ будет разведен мост Александра Невского. График технических разводов мостов доступен на сайте "Мостотреста" и в мобильном приложении "Мосты Петербурга". Обращаем ваше внимание, что фактическое время разводки может быть меньше заявленного.

Ранее Piter.TV сообщал, что за восемь месяцев петербургские мосты развели более 2 тысяч раз.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"