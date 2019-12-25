"Выборы состоялись": в Горизбиркоме Петербурга подвели итоги прошедшего голосования

На некоторых участках пришлось аннулировать итоги голосования.

Члены Горизбиркома Петербурга подвели итоги выборов в Госдуму и ЗакС. Председатель ГИК Наталья Чечина сообщила о том, что выборы состоялись.

По словам Чечиной, международные наблюдали высоко оценили проведение голосования в городе. На отдельных участках все же были зафиксированы нарушения.

По словам Олега Зацепы, совсем без нарушений выборы не обходятся. Часть из них являются сугубо процедурными нарушениями: математическими или логическими ошибками. Зацепа рассказал, что итоги голосования пришлось отменить на УИК №803 и №800 в Кировском районе, на участках УИК №11 и №55 в Адмиралтейском районе, УИК №2151 во Фрунзенском районе и еще трех участках, на которых было установлено ненадлежащее хранение бюллетеней в сейф-пакетах. Напомним, что всего 17,18 и 19 сентября работали 1940 избирательных участков и еще 109 временных.

В общей сложности пришлось пожертвовать 11432 голосами, они составляют 0,29% от всех голосов.

В Госдуму от Петербурга избрались 8 депутатов — 6 из них представляют партию "Единая Россия", 1 — "Справедливая Россия", 1 — "Партию Роста". Об итогах выборов в ЗакС мы писали ранее.

Фото: Piter.TV