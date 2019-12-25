Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над четырехлетними дочками

Девочки 2016 года рождения находятся в больнице.

В Петербурге отца подозревают в сексуальном насилии над своими 4-летними дочерями. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию из следственного отдела по Выборгскому району СПб поступил материал проверки. В нем говорилось, что в период с 27 мая 2020 по 16 апреля 2021 в своей квартире 43-летний петербуржец совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своих дочерей 2016 года рождения. Обе находятся в ДГБ №2.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Также петербурженка подозревает бывшего сожителя в сексуальном насилии над ее дочерью.

Фото: Piter.tv