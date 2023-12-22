Петербургские власти смогут рассматривать судебные дела о нарушениях в наружной рекламе

На данный момент ими занимаются судьи и арбитражные суды.

Государственная Дума РФ приняла в I чтении законопроект, предусматривающий передачу органам исполнительной власти Москвы и Петербурга права на рассмотрение судебных дел о нарушениях требований к установке и эксплуатации наружной рекламы. Об этом 27 февраля пишет ТАСС.

Документ был внесен в 2023 году группой сенаторов, которую возглавляет председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. В нем указывается предложение о праве органов исполнительной власти этих регионов рассматривать дела по статье 14.37 КоАП РФ о нарушении требований к установке и (или) эксплуатации рекламных конструкций. На данный момент ими занимаются судьи и арбитражные суды.

В результате принятия законопроекта снизится нагрузка на органы МВД и суды, и уменьшится объем производства с нарушением сроков рассмотрения, заявил сенатор Иван Абрамов в ходе заседания Государственной Думы РФ.

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