Сотрудники ГИБДД по Петербургу и Ленобласти привлекли к ответственности троих нарушителей за выходные

Нарушители хотели сократить время в пути.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти привлекли к ответственности водителей, чьи опасные маневры попали в объектив видеорегистратора. Об этом сообщили в МВД России.

За прошедшие выходные трое мужчин, управляя транспортными средствами, выехали на встречную полосу для обгона других водителей, движущихся в том же направлении. Нарушители хотели сократить время в пути. Необдуманные поступки обошлись без последствий для других участников движения.

Помимо привлечения к административной ответственности, инспекторы ДПС с водителями провели профилактическую беседу, акцентировав внимание на то, что подобные маневры, создающие аварийную обстановку, должны быть исключены. Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

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Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти