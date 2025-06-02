Сотрудники ГИБДД по Петербургу и Ленобласти привлекли к ответственности троих нарушителей за выходные

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти привлекли к ответственности водителей, чьи опасные маневры попали в объектив видеорегистратора. Об этом сообщили в МВД России.
За прошедшие выходные трое мужчин, управляя транспортными средствами, выехали на встречную полосу для обгона других водителей, движущихся в том же направлении. Нарушители хотели сократить время в пути. Необдуманные поступки обошлись без последствий для других участников движения.
Помимо привлечения к административной ответственности, инспекторы ДПС с водителями провели профилактическую беседу, акцентировав внимание на то, что подобные маневры, создающие аварийную обстановку, должны быть исключены.
Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти
Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвого лихача в Коммунаре задерживали со стрельбой.
Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти
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