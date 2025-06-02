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Сотрудники ГИБДД по Петербургу и Ленобласти привлекли к ответственности троих нарушителей за выходные

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Нарушители хотели сократить время в пути.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти привлекли к ответственности водителей, чьи опасные маневры попали в объектив видеорегистратора. Об этом сообщили в МВД России. 

За прошедшие выходные трое мужчин, управляя транспортными средствами, выехали на встречную полосу для обгона других водителей, движущихся в том же направлении. Нарушители хотели сократить время в пути. Необдуманные поступки обошлись без последствий для других участников движения. 

Помимо привлечения к административной ответственности, инспекторы ДПС с водителями провели профилактическую беседу, акцентировав внимание на то, что подобные маневры, создающие аварийную обстановку, должны быть исключены.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвого лихача в Коммунаре задерживали со стрельбой. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: госавтоинспекция, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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