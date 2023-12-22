В парке усадьбы Демидовых "Тайцы" 17 марта пройдут традиционные проводы зимы

Кульминацией праздника станет традиционный обряд сжигания чучела Масленицы в 14:30.

Русские народные игры, фокусы и сжигание чучела Масленицы – 17 марта в парке усадьбы Демидовых "Тайцы" пройдут традиционные проводы зимы – народные гуляния "Демидовская масленица". Об этом рассказали в региональной администрации.

С 12:00 на территории усадебного парка развернется широкий разгуляй, посетителей будут встречать скоморохи и вовлекать в круговорот народных забав и игр. Для детей и взрослых будут организованы мастер-классы по росписи глиняных подвесок, изготовлению свечей, травянчика, птицы-оберега, мягкой игрушки и многие другие.

Хореографические и вокальные коллективы представят свои выступления. Традиционные народные забавы тоже будут – хоровод, перетягивание каната, бой подушками, а также румяные блины и ароматные напитки.

Кульминацией праздника станет традиционный обряд сжигания чучела Масленицы в 14:30.

Ранее в МЧС Ленобласти рассказали правила безопасности во время Масленицы.

Фото: администрация Ленобласти