В парке усадьбы Демидовых "Тайцы" 17 марта пройдут традиционные проводы зимы

Русские народные игры, фокусы и сжигание чучела Масленицы – 17 марта в парке усадьбы Демидовых "Тайцы" пройдут традиционные проводы зимы – народные гуляния "Демидовская масленица". Об этом рассказали в региональной администрации.
С 12:00 на территории усадебного парка развернется широкий разгуляй, посетителей будут встречать скоморохи и вовлекать в круговорот народных забав и игр. Для детей и взрослых будут организованы мастер-классы по росписи глиняных подвесок, изготовлению свечей, травянчика, птицы-оберега, мягкой игрушки и многие другие.
Хореографические и вокальные коллективы представят свои выступления. Традиционные народные забавы тоже будут – хоровод, перетягивание каната, бой подушками, а также румяные блины и ароматные напитки.
Кульминацией праздника станет традиционный обряд сжигания чучела Масленицы в 14:30.
Ранее в МЧС Ленобласти рассказали правила безопасности во время Масленицы.
Фото: администрация Ленобласти
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