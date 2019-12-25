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Назван напиток, который подавляет активность коронавируса
Сегодня, 12:05
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nastya960

Назван напиток, который подавляет активность коронавируса

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Ученые смогли инкубировать инфицированные COVID-19 клетки с травяными чаями.

Чай с добавлением шалфея и периллы способен оказывать сильный противовирусный эффект. Он, в том числе, может помочь подавить коронавирус. Об этом сообщил журнал bioRxiv со ссылкой на медиков из ФРГ.

Ученые смогли инкубировать инфицированные COVID-19 клетки с травяными чаями. Изначально специалисты доводили напитки до кипения, а потом в течение двух часов делали настойку при температуре 60 градусов.

Даже кратковременное употребление данного отвара оказывало положительный эффект на болеющих коронавирусом. Такой чай, в том числе, можно использовать для профилактики заболевания.

Ранее врач раскритиковал употребление настоек для защиты от коронавируса.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, напиток
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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