Врач раскритиковал употребление настоек для защиты от коронавируса

Врач отметил, что даже эффект иммуномодуляторов будет куда более ощутим, чем эффект от этих настоек.

Употребление спиртовых настоек для укрепления иммунитета, в том числе для защиты от коронавируса, является не более чем самообманом. Об этом "Ленте.ру" рассказал руководитель наркологической "Клиники доктора Исаева", врач-нарколог Руслан Исаев.

Врач отметил, что даже эффект иммуномодуляторов будет куда более ощутим, чем эффект от этих настоек.

А здесь я как бы себе иммунитет повышаю, а заодно и алкоголем балуюсь. Руслан Исаев, врач-нарколог

При этом медик согласился, что некоторые растения могут повышать иммунитет, но кому, что и в каких количествах нужно принимать, сложно определить. Нарколог назвал шарлатанством рекомендации применять настойки в лечебных целях.

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