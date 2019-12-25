Врач раскритиковал употребление настоек для защиты от коронавируса

Употребление спиртовых настоек для укрепления иммунитета, в том числе для защиты от коронавируса, является не более чем самообманом. Об этом "Ленте.ру" рассказал руководитель наркологической "Клиники доктора Исаева", врач-нарколог Руслан Исаев.
Врач отметил, что даже эффект иммуномодуляторов будет куда более ощутим, чем эффект от этих настоек.
А здесь я как бы себе иммунитет повышаю, а заодно и алкоголем балуюсь.
Руслан Исаев, врач-нарколог
При этом медик согласился, что некоторые растения могут повышать иммунитет, но кому, что и в каких количествах нужно принимать, сложно определить. Нарколог назвал шарлатанством рекомендации применять настойки в лечебных целях.
Ранее ученые обнаружили способ быстрой очистки организма от алкоголя.
Фото: pixabay
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