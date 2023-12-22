Задержаны подозреваемые в нападении на молодого человека у ТЦ на Петергофском шоссе

Один выстрелил в молодого человека из аэрозольного пистолета, а второй забрал куртку.

Полиция задержала подозреваемых в нападении на молодого человека у торгового центра на Петергофском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Красносельского района 19 января обратился 18-летний петербуржец с заявлением о том, что около 21:40 у ТРЦ на Петергофском шоссе у него произошел конфликт с двумя неизвестными. В результате один из нападавших выстрелил заявителю в лицо из аэрозольного устройства "Пионер", а второй отобрал куртку. После этого злоумышленники скрылись.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью), а по факту хищения куртки – по статье 161 УК РФ (грабеж).

Полицейскими 23 января были задержаны нападавшие – 17-летний подозреваемый в ограблении и 18-летний подозреваемый в стрельбе.

Недавно на улице Стойкости мигрант сорвал с бухгалтера две золотые цепочки.

Видео: МВД