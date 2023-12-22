На улице Стойкости мигрант сорвал с бухгалтера две золотые цепочки

Ущерб составил 40 тыс. рублей. Злоумышленника задержали 24 января.

В Кировском районе Петербурга 40-летняя бухгалтер лишилась двух золотых цепочек, когда ранним утро вышла на улицу. 14 января в 5:00 утра неизвестный мужчина сорвал с женщины украшения, применив физическую силу, а затем убежал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она написала в своем заявлении, что инцидент произошел на улице Стойкости у дома № 30. Ущерб составил 40 тыс. рублей.

Правоохранители завели уголовное дело. Накануне, 24 января, у дома № 16 по улице Ломоносова полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний безработный мужчина. Злоумышленнику грозит статью "Грабеж". Кроме того, у молодого человека есть проблемы с миграционным законодательством.

Подробности уточняются. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что на Коломяжском задержали таксиста, стрелявшего в коллегу.

Фото: Piter.tv