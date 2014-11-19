Жителя Колпино залили перцовкой и отобрали более 2 млн рублей

Неизвестный распылил ему в лицо газовый баллончик и отобрал сумку.

Полицейские разыскивают подозреваемого в разбойном нападении на Октябрьской улице в Колпино. Мужчина лишился крупной суммы, рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 31 июля поступило сообщение о том, что у дома 65 по Октябрьской улице мужчину залили перцовым баллончиком. Прибывшими полицейскими на месте был обнаружен 50-летний местный житель. Пострадавший рассказал, что неизвестный распылил ему в лицо газовый баллончик и отобрал сумку, в которой находилось 2 091 000 рублей, мобильный телефон и ключи от квартиры, а также банковские карты.

Пострадавший за медпомощью не обращался. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой).

Ранее возле ТРЦ на Лиговском проспекте неадекват пытался ограбить женщину на 600 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv