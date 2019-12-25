Во Всеволожске неизвестные избили отца и бабушку на глазах у 16-летней

Одного из подозреваемых уже задержали.

Полицейские Всеволожска задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратилась 16-летняя девушка, которая рассказала, что в их квартиру на Ленинградской улице ворвались трое неизвестных. Они избили ее отца и бабушку, потом начали стрелять из предметов, похожих на хлопушки.

После выяснилось, что неизвестные избили 44-летнего мужчину, после чего выстрелили в пенсионерку 1956 года рождения. Злоумышленники требовали документы на квартиру, наркотики и оружие, но, ничего не взяв, скрылись.

За совершение преступления задержан подозреваемый 2002 года рождения, его соучастников ищут.

Также в Ленобласти полицейские задержали вандала, расколовшего мемориальную плиту.

Фото: Piter.tv