Задержан подозреваемый в нападении на режиссера на улице Достоевского

Им оказался 35-летний мигрант, временно проживающий на территории Приморского района.

Сотрудники МВД Центрального района Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в нападении на 65-летнего режиссера Андрея Перевалова 8 ноября. Инцидент имел место у дома №29 по улице Достоевского. Пострадавший отделался ушибами, – сообщают в пресс-службе петербургской полиции.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в причастности к этому инциденту был задержан 35-летний житель одного из южных регионов России, имеющий временную регистрацию в Приморском районе Петербурга. Полиция Санкт-Петербурга

Подозреваемого доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. В то же время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы и полицейские задержали жительницу Ленинградской области, которая воспользовалась ножом в ходе бытового конфликта с мужем.

Фото: Полиция Санкт-Петербурга