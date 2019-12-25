Задержан подозреваемый в нападении на режиссера на улице Достоевского

Сотрудники МВД Центрального района Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в нападении на 65-летнего режиссера Андрея Перевалова 8 ноября. Инцидент имел место у дома №29 по улице Достоевского. Пострадавший отделался ушибами, – сообщают в пресс-службе петербургской полиции.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в причастности к этому инциденту был задержан 35-летний житель одного из южных регионов России, имеющий временную регистрацию в Приморском районе Петербурга.
Полиция Санкт-Петербурга
Подозреваемого доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. В то же время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы и полицейские задержали жительницу Ленинградской области, которая воспользовалась ножом в ходе бытового конфликта с мужем.
Фото: Полиция Санкт-Петербурга
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