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Задержан подозреваемый в нападении на режиссера на улице Достоевского
3 декабря, 19:00
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Задержан подозреваемый в нападении на режиссера на улице Достоевского

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Им оказался 35-летний мигрант, временно проживающий на территории Приморского района.

Сотрудники МВД Центрального района Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в нападении на 65-летнего режиссера Андрея Перевалова 8 ноября. Инцидент имел место у дома №29 по улице Достоевского. Пострадавший отделался ушибами, – сообщают в пресс-службе петербургской полиции.

В результате  проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в  причастности к этому инциденту был задержан 35-летний житель одного из южных  регионов  России, имеющий временную регистрацию в Приморском районе Петербурга.

Полиция Санкт-Петербурга

Подозреваемого доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. В то же время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы и полицейские задержали жительницу Ленинградской области, которая воспользовалась ножом в ходе бытового конфликта с мужем.

Фото: Полиция Санкт-Петербурга

Теги: нападение, улица достоевского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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