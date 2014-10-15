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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигранта на школьника в Петербурге
Сегодня, 11:49
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигранта на школьника в Петербурге

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Инцидент произошел в одной из школ города.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения подростка-мигранта на школьника в Петербурге, сообщили 19 ноября в пресс-службе ведомства. 

По данным СМИ, в одной из школ города ребенок иностранца ударил ногой и рукой в голову сверстнику. Следователи по данному факту проводят проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что в Мариинской больнице мужчина едва не задушил женщину-фельдшера. 

Фото: пресс-служба СК РФ

Теги: александр бастрыкин, нападение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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