В Мариинской больнице мужчина едва не задушил женщину-фельдшера

Задержанного доставили в 78-й отдел полиции.

Росгвардейцы в Мариинской больнице на Литейном проспекте задержали мужчину, напавшего на медицинскую сотрудницу.

По данным ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в ночь с 15 на 16 ноября в центр оперативного управления районного ОВО поступила информация о том, что персонал учреждения воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте поймали агрессивного 49-летнего горожанина, который в приемном покое со спины напал на 34-летнюю женщину-фельдшера, проходившую поблизости, схватил ее за шею и стал душить. После этого сотрудница начала терять сознание, упала на пол и ударилась головой.

Задержанного доставили в 78-й отдел полиции. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и шеи.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала петербуржца, который напал на 10-летнего мальчика в Колпино.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти