На Гражданском проспекте школьники напали на подростка из-за электронной сигареты

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Калининского района проверяют группу школьников на причастность к нападению на подростка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 22 сентября поступило сообщение от 16-летнего подростка о том, что у дома 116 по Гражданскому проспекту на него напали трое неизвестных. Злоумышленники распылили в него содержимое перцового баллончика, отобрали электронную сигарету и скрылись.

Были задержаны трое подростков в возрасте 13 и 14 лет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее возле Пулково задержали находившегося в федеральном розыске за нападение петербуржца.

Фото: Piter.TV