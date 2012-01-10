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На Гражданском проспекте школьники напали на подростка из-за электронной сигареты
Сегодня, 10:11
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На Гражданском проспекте школьники напали на подростка из-за электронной сигареты

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Калининского района проверяют группу школьников на причастность к нападению на подростка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 22 сентября поступило сообщение от 16-летнего подростка о том, что у дома 116 по Гражданскому проспекту на него напали трое неизвестных. Злоумышленники распылили в него содержимое перцового баллончика, отобрали электронную сигарету и скрылись.

Были задержаны трое подростков в возрасте 13 и 14 лет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее возле Пулково задержали находившегося в федеральном розыске за нападение петербуржца. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гражданский проспект, нападение на школьника
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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