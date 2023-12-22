Адвокат рассказала петербуржцам, как получить налоговый вычет в 2024 году

Порядок получения налогового вычета в этом году упростился. Изменилась и сумма, которую можно получить к вычету.

Адвокат из Петербурга Оксана Головичева рассказала горожанам, как получить налоговый вычет в 2024 году. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 15 января.

Порядок получения налогового вычета в этом году упростился. Изменилась и сумма, которую можно получить к вычету.

По социальным выплатам сегодня, за 2024 год, это будет 150 тыс. рублей, если раньше это было 120. И относительно получения вычетов за образование тоже сумма поднялась – с 50 тыс. за год до 110. Это основные изменения, которые порадуют наших граждан. Оксана Головичева, адвокат

Социальные вычеты можно накопить в течение года. Они касаются медицинского обслуживания или, к примеру, занятий спортом.

Налоговый вычет получится оформить через налоговую, сайт налоговой службы или портал государственных услуг. Для этого важно оформить документы, подтверждающие право на получение вычета.

Если это касается недвижимости, то документы по ней, если вы получаете вычет, например, за занятия спортом, то соответствующий договор, квитанции и так далее. Оксана Головичева, адвокат

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Фото: Piter.TV