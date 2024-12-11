В Петербурге установили личность педофила, которого искали с 2017 года

Мужчина неоднократно нарушал половую неприкосновенность несовершеннолетних девушек.

Следователи Московского района Северной столицы установили личность подозреваемого в преступлениях по 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней) и 161 УК РФ (Грабеж). Данное уголовное дело расследуется с 2017 года, – рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В ходе работы следователей-криминалистов жертва преступных действий насильника опознала того на фото, которые были распространены в СМИ в 2016 году. Мужчина неоднократно нарушал половую неприкосновенность девушек и уже отбывал наказание в колонии. Осознав неотвратимость наказания, фигурант дела дал следствию признательные показания и сообщил об обстоятельствах происшествия в 2017 году.

Так, сотрудники СК установили, что 11 апреля мужчина напал на 17-летнюю девушку в лифте дома на проспекте Космонавтов, затащил ее на черную лестницу, изнасиловал и похитил у пострадавшей 2,3 тыс. рублей. После этого он скрылся с места преступления.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение, продолжается сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Ранее мы сообщали, что трех жителей Омской области осудили за попытку возрождения Советского Союза.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу