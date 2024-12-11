Трех жителей Омской области осудили за попытку возрождения Советского Союза

Злоумышленники агитировали и вербовали людей через Интернет.

Трое жителей Омской области по решению Первомайского районного суда осуждены за участие в экстремистской организации и попытке возрождения Советского Союза. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. Известно, что речь и дет о двух женщинах и мужчине. Силовики установили, что злоумышленники участвовали в запрещенной Верховным Судом Республики Коми организации "Союз славянских сил Руси"*(* - экстремистская организация, запрещенная в России), а также привлекали и вербовали в свое нелегальное движение других участников. Отбывать срок заключения в размере одного года и двух месяцев фигурантки раследования будут в колонии общего режима.

Фигуранты распространяли агитационные материалы и рекламные ролики в сети Интернет с призывами о вступлении в ее состав с целью восстановления и возрождения Советского Союза, РСФСР и территорий Омской области. пресс-служба УФСБ РФ по Коми

Кроме этого женщин лишили права на два и три года заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях. Мужчина был признан виновным в участии в деятельности экстремистской организации. Он приговорен к принудительным работам на десять месяцев с удержанием в доход государства 15 процентов из заработной платы.

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Фото: Piter.tv