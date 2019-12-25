В Новогорелово водитель сбил 9-летнего велосипедиста во дворе

Мужчина сдавал задом.

Проводится проверка по факту ДТП в Ломоносовском районе, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 29 августа у дома 17 по улице Современников в поселке Новогорелово Ломоносовского района 42-летний водитель, управляя автомобилем Kia Spectra, двигаясь задним ходом по двору, наехал на 9-летнего велосипедиста, который катался на велосипеде без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Ранее на Миллионной улице самокатчик упал под машину.

Фото: Piter.tv