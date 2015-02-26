Проводится проверка по факту наезда большегруза на пешеходов в Янино

Оба пострадавших госпитализированы.

Полиция проводит проверку по факту наезда большегруза на пешеходов во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около семи часов вечера 30 декабря на пешеходном переходе у дома 27 по Шоссейной улице поселка Янино-1 Всеволожского района Ленобласти водитель грузового Камаза наехал на двух переходивших дорогу пешеходов, мужчину и женщину.

Оба пострадавших госпитализированы. Один получил травмы легкой степени тяжести, второй – средней степени тяжести.

Ранее на 88-м километре КАД водитель Ford сбил мужчину насмерть.

Фото: МВД