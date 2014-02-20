В Выборге поддерживают начинающих предпринимателей

Выборгские начинающие предприниматели все чаще выбирают туристический бизнес. Конкурсная комиссия по отбору претендентов на получение стартовой субсидии на организацию предпринимательской деятельности рассмотрела ряд проектов. Презентация состоялась в администрации Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Значимость туристского потенциала Выборга и Выборгского района подтверждается разнообразием туристических бизнес-проектов. В этот раз в числе претендентов – молодые люди в возрасте до 35 лет, у всех – профильное образование в той сфере, в которой они заявляются.
Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район"
В этом году из областного и местного бюджетов выделили более 5 млн рублей на предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года. Максимальный размер субсидии – 700 тысяч рублей.
Недавно в Выборге завершился конкурс "Субботник" с призовым фондом 600 тысяч рублей.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все