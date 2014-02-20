В Выборге поддерживают начинающих предпринимателей

В этом году из областного и местного бюджетов выделили более 5 млн рублей на предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства.

Выборгские начинающие предприниматели все чаще выбирают туристический бизнес. Конкурсная комиссия по отбору претендентов на получение стартовой субсидии на организацию предпринимательской деятельности рассмотрела ряд проектов. Презентация состоялась в администрации Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Значимость туристского потенциала Выборга и Выборгского района подтверждается разнообразием туристических бизнес-проектов. В этот раз в числе претендентов – молодые люди в возрасте до 35 лет, у всех – профильное образование в той сфере, в которой они заявляются. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район"

В этом году из областного и местного бюджетов выделили более 5 млн рублей на предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года. Максимальный размер субсидии – 700 тысяч рублей.

Недавно в Выборге завершился конкурс "Субботник" с призовым фондом 600 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО