На трассе "Сортавала" нелегальный мигрант пытался подкупить ДПС

Сотрудники ГАИ Петербурга и Ленобласти пресекли попытки дачи взяток.

В конце ноября Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти пресекла 5 попыток дачи взяток. Правонарушения были зафиксированы на автодороге "Сортавала", во Всеволожском и Выборгском районах, – следует из сообщения пресс-службы регионального управления ГАИ.

Так, 25 ноября на 27 км трассы "А-121 Сортавала" взятку в 2 тыс рублей пытался дать гражданин государства Средней Азии, который нарушил миграционное законодательство РФ. Аналогичная ситуация произошла на Розметелевской улице, где 24-летний мигрант пытался подкупить должностное лицо, пытаясь дать взятку в размере 4 тыс рублей.

В этот же день в 23:20 у дома 1А на улице Ключевая в городе Сертолово Всеволожского района сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС остановили автомобиль "Киа", под управлением 30-летнего гражданина среднеазиатского государства. В салоне автомобиля находился 25- летний пассажир, который не имел регистрации на территории РФ. За несоставление административного материала по ст. 18.8 КоАП РФ пассажир предпринял попытку дачи взятки должностному лицу в размере 1700 рублей. Управление ГАИ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Через 3 дня, 28 ноября, лицо без гражданства России было зафиксировано на Ленинградском шоссе в Токсово. Иностранный гражданин 29-ти лет пытался дать правоохранителям взятку в размере 5 тыс рублей, чтобы те не составили на него административный протокол.

Наконец, 29 ноября сотрудники ДПС зарегистрировали случай нарушения правил ПДД на Большом Сампсониевском проспекте Выборгского района. В 15:10 у дома №66 дорожно-патрульная служба задержала 28-летнего мужчину, который нарушил правила пользования телефоном водителем транспортного средства и пытался дать взятку в размере 1 тыс рублей за несоставление протокола.

На данный момент в отношении всех злоумышленников были избраны меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Колпино за хранение наркотиков задержали жителя Свердловской области.

Фото: Управление ГАИ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области