На Типанова сын избил мать-пенсионерку и украл телефон

Его удалось оперативно задержать.

На Типанова сын избил мать и украл ее телефон. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 28 апреля обратилась 62-летняя пенсионерка. Она рассказала, что в квартире на Типанова ее 36-летний сын А., под угрозой ножа и, нанеся ей телесные повреждения, похитил мобильный телефон Samsung S9+. Ущерб составил 15 000 рублей.

Подозреваемого удалось оперативно задержать. Он уже имеет множество судимостей.

Недавно водитель иномарки избил курьера на Митрофаньевском шоссе.

Фото: Piter.tv