На Типанова сын избил мать-пенсионерку и украл телефон

На Типанова сын избил мать и украл ее телефон. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию 28 апреля обратилась 62-летняя пенсионерка. Она рассказала, что в квартире на Типанова ее 36-летний сын А., под угрозой ножа и, нанеся ей телесные повреждения, похитил мобильный телефон Samsung S9+. Ущерб составил 15 000 рублей.
Подозреваемого удалось оперативно задержать. Он уже имеет множество судимостей.
Недавно водитель иномарки избил курьера на Митрофаньевском шоссе.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Гоpячие дeвyшки xотят сeкcа на одну ночь, без денег и отношений. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ----- http://bit.do/eroga