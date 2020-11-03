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На Типанова сын избил мать-пенсионерку и украл телефон
Сегодня, 8:37
86
nastya960

На Типанова сын избил мать-пенсионерку и украл телефон

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Его удалось оперативно задержать.

На Типанова сын избил мать и украл ее телефон. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 28 апреля обратилась 62-летняя пенсионерка. Она рассказала, что в квартире на Типанова ее 36-летний сын А., под угрозой ножа и, нанеся ей телесные повреждения, похитил мобильный телефон Samsung S9+. Ущерб составил 15 000 рублей.

Подозреваемого удалось оперативно задержать. Он уже имеет множество судимостей.

Недавно водитель иномарки избил курьера на Митрофаньевском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: избил, типанова
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Григорьев Федор
Сегодня 9:05

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