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Сбитая автобусом на Типанова женщина скончалась в больнице
Сегодня, 11:51
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Сбитая автобусом на Типанова женщина скончалась в больнице

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От удара женщина получила перелом костей таза и черепа, в больницу её доставили в состоянии комы.

Женщина, сбитая автобусом на пешеходном переходе на Типанова, скончалась в больнице. Врачи боролись за ее жизнь с конца декабря 2024 года, но спасти её так и не смогли. Подробности стали известны "Фонтанке" 14 февраля.

ДТП произошло вечером 25 декабря 2024 года на перекрестке улицы Типанова и проспекта Юрия Гагарина. По предварительным данным, 60-летний водитель автобуса № 50, завершая поворот, наехал на 33-летнюю женщину, переходившую дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

От удара женщина получила перелом костей таза и черепа, в больницу её доставили в состоянии комы. Вечером 13 февраля 2025 года ее не стало.

Фото: МВД

Теги: автобус, типанова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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