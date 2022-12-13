На стройплощадке на Советском проспекте между рабочими произошла поножовщина

Подозреваемого разыскивает полиция.

На стройплощадке в Невском районе между рабочими произошла поножовщина, стало известно Piter.tv.

На стройплощадке на Советском проспекте 48-летний гражданин Таджикистана в ходе внезапно возникшей ссоры ударил ножом 38-летнего рабочего из Узбекистана и скрылся на автомобиле Kia Rio. Пострадавший госпитализирован в Александровскую больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки слева. Он находится в тяжелом состоянии и опросу не подлежит.

Возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.2 п.з УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемого разыскивает полиция.

Ранее в Петербурге был задержан подозреваемый в поножовщине из-за парковки на Художников.

Фото: Piter.tv