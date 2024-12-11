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В Ленобласти на восьмилетнего мальчика упал загоревшийся обогреватель
Сегодня, 12:39
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В Ленобласти на восьмилетнего мальчика упал загоревшийся обогреватель

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У ребенка диагностировали ожог дыхательных путей.

Под Петербургом ребенок пострадал после падения на него загоревшегося кварцевого обогревателя. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

Инцидент произошел накануне, когда пострадавший отдыхал с родителями на даче. Обогреватель, прикрепленный к стене, внезапно загорелся и опалил шею и руки мальчика. Кроме того, у него диагностировали ожог дыхательных путей. 

Врачи Волховской межрайонной больницы оценили состояние ребенка как тяжелое. 

Ранее на Piter.TV: в Невском районе полыхали ларьки и бытовка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: волховская больница, ожоги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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