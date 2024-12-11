В Ленобласти на восьмилетнего мальчика упал загоревшийся обогреватель

У ребенка диагностировали ожог дыхательных путей.

Под Петербургом ребенок пострадал после падения на него загоревшегося кварцевого обогревателя. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Инцидент произошел накануне, когда пострадавший отдыхал с родителями на даче. Обогреватель, прикрепленный к стене, внезапно загорелся и опалил шею и руки мальчика. Кроме того, у него диагностировали ожог дыхательных путей.

Врачи Волховской межрайонной больницы оценили состояние ребенка как тяжелое.

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Фото: Piter.TV