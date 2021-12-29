На проспекте Большевиков прорвало трубу

Сегодня, 5 января, в Невском районе прорвало трубу. Об этом сообщили в группе "Красногвардейском район" в социальной сети "ВКонтакте".
Авария произошла на трубопроводе на проспекте Большевиков. В связи со случившимся в некоторых домах выключили горячую воду. В том числе неудобства выявили в микрорайонах Пороховые и в Ржевка.
Сотрудники АО "Теплосеть" уже занялись ликвидацией последствий аварии. Ремонтные работы планируют завершить завтра, 6 января, около 19:50 вечера.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на Союзном проспекте неизвестный выбросил более 40 батонов.
Фото: Вконтакте / Невский район
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