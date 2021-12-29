На проспекте Большевиков прорвало трубу

Сотрудники "Теплосети" уже начали ремонтные работы.

Сегодня, 5 января, в Невском районе прорвало трубу. Об этом сообщили в группе "Красногвардейском район" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария произошла на трубопроводе на проспекте Большевиков. В связи со случившимся в некоторых домах выключили горячую воду. В том числе неудобства выявили в микрорайонах Пороховые и в Ржевка.

Сотрудники АО "Теплосеть" уже занялись ликвидацией последствий аварии. Ремонтные работы планируют завершить завтра, 6 января, около 19:50 вечера.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Союзном проспекте неизвестный выбросил более 40 батонов.

Фото: Вконтакте / Невский район