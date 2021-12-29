На Союзном проспекте неизвестный выбросил более 40 батонов

Пользователи социальных сетей ужаснулись и напомнили про блокаду Ленинграда.

На Союзном проспекте в помойном контейнере горожанин увидел гору выброшенного хлеба. Случившееся возмутило его, он опубликовал снимок в социальных сетях. В телеграм-канале "Мегаполис" пост вызвал бурную реакцию у жителей Петербурга.

Некоторые горожане вспомнили шутку про прошлогодний хлеб. Часть комментаторов напомнила про голодных птиц. Но большинство пользователей возмутились и ужаснулись, рассказав о событиях блокады.

В этом городе хлеб не выкидывают никогда. Даже если он упал на пол, его оставляют и потом кормят птиц. Хлеб в этом городе не выкидывают в знак памяти и скорби тех людей, которые жили в блокадном Ленинграде. Стас, телеграм-канал Мегаполис

Горожане предложили сообщить о случившемся в администрацию города и найти того, кто выбросил хлеб, чтобы провести с ним профилактическую беседу. Напомним, что в Минсельхозе спрогнозировали рост цен на муку и хлеб в феврале.

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Фото: Телеграм / Мегаполис Онлайн