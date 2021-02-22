На Маршала Жукова случайному прохожему прострелили щеку

Мужчину госпитализировали с пулевым сквозным ранением правой щеки.

Петербуржцу прострелили щёку на проспекте Маршала Жукова. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел ночью 25 апреля у дома № 72 по проспекту Маршала Жукова. Полицейские на месте происшествия нашли пьяного 44-летнего мужчину. Оказалось, что в него из окна из пневматического пистолета выстрелил неизвестный.

Мужчину госпитализировали с пулевым сквозным ранением правой щеки.

В Москве были задержаны подозреваемые в инциденте на Товарищеском проспекте.

Фото: Piter.tv