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На Маршала Жукова случайному прохожему прострелили щеку
Сегодня, 10:31
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На Маршала Жукова случайному прохожему прострелили щеку

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Мужчину госпитализировали с пулевым сквозным ранением правой щеки.

Петербуржцу прострелили щёку на проспекте Маршала Жукова. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел ночью 25 апреля у дома № 72 по проспекту Маршала Жукова. Полицейские на месте происшествия нашли пьяного 44-летнего мужчину. Оказалось, что в него из окна из пневматического пистолета выстрелил неизвестный.

Мужчину госпитализировали с пулевым сквозным ранением правой щеки.

В Москве были задержаны подозреваемые в инциденте на Товарищеском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: маршала жукова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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