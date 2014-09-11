На пляже в Киришах молодой человек приставал к девочкам

Пострадали 14-летняя, 13-летняя, две 12-летние и одна 11-летняя девочки.

На городском пляже в Киришах мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 12 июля обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный мужчина на городском пляже пристает к девочкам. Нарядом полиции был задержан 23-летний гражданин Узбекистана М.

Позже в полицию с заявлениями обратились пять матерей несовершеннолетних. Все они заявили, что мужчина совершал развратные действия в отношении их детей в реке Волхов. Пострадали 14-летняя, 13-летняя, две 12-летние и одна 11-летняя девочки.

Следователем возбуждено уголовное дело.

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