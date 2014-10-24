В День города на площади Выборгских полков возложили цветы

В связи с эпидемиологической обстановкой празднование Дня города и района планируется 4 сентября.

На площади Выборгских полков 19 августа состоялось мероприятие, посвященное Дню города Выборга и Выборгского района. В связи с эпидемиологической обстановкой участие в нем приняло ограниченное количество людей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Депутат Государственной Думы Светлана Журова, депутаты ЗакСа Ленобласти Михаил Макаров и Олег Петров, а также глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, городские депутаты, представители районной администрации и другие возложили цветы к стеле "Город воинской славы".

В связи с эпидемиологической обстановкой празднование Дня города и района планируется 4 сентября.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО