В Выборге 4 сентября на Дне города выступит Полина Гагарина

В районной администрации прошло заседание оргкомитета по празднованию Дня города Выборга и Выборгского района. В связи с эпидемиологической обстановкой празднование Дня города и района планируется 4 сентября.

В районной администрации прошло заседание оргкомитета по празднованию Дня города Выборга и Выборгского района. В нем приняли участие глава МО Дмитрий Никулин, представители профильных комитетов, а также УМВД, МЧС, здравоохранения и другие. Вел заседание глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В связи с эпидемиологической обстановкой празднование Дня города и района планируется 4 сентября.

В этот день будут чествовать жителей, внесших значительный вклад в развитие города и района. Награждение пройдет в библиотеке А. Аалто.

На площади Выборгских полков состоится торжественная церемония возложения цветов к памятной стеле "Город воинской славы". Позднее здесь же состоится танцевальная программа "Выборгский вальс".

В сквере, расположенном на пересечении улиц Димитрова, Северной, Ростовской и Ленинградского проспекта будет работать городок аттракционов. Детская интерактивная концертно-развлекательная программа "Радуга творчества" также запланирована на Красной площади. Здесь же в течение дня выступят лауреаты и обладатели Гран-при международных и всероссийских конкурсов-фестивалей.

Перед жителями Выборга выступят folk-dance группа Balalaika Jam (г. Санкт-Петербург), российский оперный и эстрадный артист, заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров (г. Москва), а также заслуженная артистка РФ Полина Гагарина (г. Москва).

В рамках мероприятий, посвященных Дню города, молодые люди отпразднуют День молодежи, который был перенесен из-за ограничительных мер по коронавирусу. Торжества пройдут на территории торгового центра "Сетка" и Дома молодежи. Собравшихся поздравит с праздником певец, музыкант, рэпер АMCHI.

На протяженности всего парка будет организована праздничная торговля. Желающие смогут приобрести авторские hand-made работы, дизайнерские вещи, украшения и аксессуары.

Мероприятия завершатся фейерверком.

Ранее Валерий Савинов и Дмитрий Никулин поздравили жителей Выборга с Днем города.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО; Instagram / @gagara1987