Валерий Савинов и Дмитрий Никулин поздравили жителей Выборга с Днем города

Главы Выборгского района поблагодарили жителей за неоценимый вклад в развитие родной земли.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили местных жителей с Днем города Выборга и Выборгского района.

В истории России выборгская земля занимает особое место. В ознаменование подвигов наших предков Выборгу присвоено почетное звание РФ "Город воинской славы". Для нас, потомков, это не только память о доблести русских и советских воинов, но и высокая ответственность перед ними. Каждый день мы вместе пишем новую историю Выборгского района, вместе делаем наши города и поселки благоустроенными, красивыми, уютными. Дмитрий Никулин и Валерий Савинов

Главы Выборгского района поблагодарили жителей за неоценимый вклад в развитие родной земли. И пожелали всем крепкого здоровья, успехов в труде, мира и добра, семейного счастья и благополучия.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"