На перекрёстке проспекта Гагарина и улицы Алтайской внедорожник вылетел на газон

В Петербурге на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и улицы Алтайской произошла авария с участием автомобиля Skoda Octavia и внедорожником Grand Cherokee. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.
По предварительным данным, девушка за рулём Skoda ехала по проспекту Гагарина и не пропустила внедорожник. Водитель джипа хотел избежать столкновения, резко вывернул руль вправо, потерял управление и выехал через пешеходный переход на газон.
Были ли в этот момент на пешеходном переходе люди, не известно. Участники ДТП ждут оперативные службы.
Ранее на Piter.TV: За минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти произошло почти 700 ДТП.
Фото и видео: Piter.TV
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