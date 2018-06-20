На перекрёстке проспекта Гагарина и улицы Алтайской внедорожник вылетел на газон

Он пытался увернуться от столкновения со Skoda Octavia.

В Петербурге на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и улицы Алтайской произошла авария с участием автомобиля Skoda Octavia и внедорожником Grand Cherokee. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

По предварительным данным, девушка за рулём Skoda ехала по проспекту Гагарина и не пропустила внедорожник. Водитель джипа хотел избежать столкновения, резко вывернул руль вправо, потерял управление и выехал через пешеходный переход на газон.

Были ли в этот момент на пешеходном переходе люди, не известно. Участники ДТП ждут оперативные службы.

Ранее на Piter.TV: За минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти произошло почти 700 ДТП.

Фото и видео: Piter.TV