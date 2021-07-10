Видео: на Передовиков закрыли нелегальный пункт приема лома

У коммерсантов нашли 600 кг различного металла. Нарушили иностранные "предприниматели" и правила въезда в страну.

В Красногвардейском районе правоохранители прекратили работу подпольного пункта по приему лома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону 10 июля.

Нелегальные предприниматели самовольно построили бытовки на улице Передовиков и принимали там цветные и черные металлы. Лицензии коммерсанты не имели.

Из пункта приема полицейские изъяли 600 килограммов различного металла. Бытовки были разобраны и вывезены с занимаемой территории.

Мигрантов, занимавшихся подпольным бизнесом, задержали. На них составили административные протоколы по факту нарушения правил обращения с ломом и по самовольному занятию земельного участка. Нашли стражи порядка и нарушения со стороны миграционного законодательства.

Ранее на Piter.tv сообщили, что МВД России разработало законопроект об отмене разрешений на временное проживание.

Видео: пресс-служба МВД