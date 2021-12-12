На Оптиков пятиклассник выжил после падения из окна 6 этажа

Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Пятиклассник выпал из окна на улице Оптиков после ссоры со старшим братом. Об этом стало известно Piter.tv.

Был опрошен 19-летний старший брат мальчика. Он пояснил, что его брат (ученик 5 класса) пришел из школы, родители на тот момент находились на работе. Он стал ругать младшего брата за плохие оценки, после чего оставил его одного на кухне. После этого ребенок выпал из окна 6 этажа.

Мальчик с предварительным диагнозом: закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытой травмой живота, переломом ребер, ушибами внутренних органов, травматическим шоком, в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Телефонограмма из учреждения не поступала..

Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Также накануне на Туристской школьница выпала с балкона 11 этажа после ссоры с родителями.

Фото: Piter.tv