На Туристской школьница выпала с балкона 11 этажа после ссоры с родителями

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

В Петербурге расследуют уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" после гибели школьницы 2010 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел на Туристской улице. Девушка получила смертельные травмы, упал с балкона своей квартиры на 11 этаже. Перед случившемся подросток поссорилась с родителями.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти. Семья благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы писали, что житель Петербурга ударил отверткой в живот свою дочь.

Фото: Piter.TV