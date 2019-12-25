На Туристской школьница выпала с балкона 11 этажа после ссоры с родителями

В Петербурге расследуют уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" после гибели школьницы 2010 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.
Инцидент произошел на Туристской улице. Девушка получила смертельные травмы, упал с балкона своей квартиры на 11 этаже. Перед случившемся подросток поссорилась с родителями.
Труп направили в морг для установления точной причины смерти. Семья благополучная, на учете в ОДН не состоит.
Ранее мы писали, что житель Петербурга ударил отверткой в живот свою дочь.
Фото: Piter.TV
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