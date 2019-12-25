Житель Петербурга ударил отверткой в живот свою дочь

В Петербурге мужчина во время ссоры ударил отверткой в живот свою дочь. Об этом стало известно Piter.TV.
Ссора между родственниками произошла 27 февраля в квартире на набережной канала Грибоедова. После совместного застолья отец схватил отвертку и ударил ей в живот свою 34-летнюю дочь.
Женщину госпитализировали с проникающим колото-резаным брюшной полости в тяжелом состоянии. В отношении отца потерпевшей возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас он находится в изоляторе.
Ранее мы писали, что житель Новгородской области ударил ножом в глаз собутыльника в поселке Понтонный.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все