Житель Петербурга ударил отверткой в живот свою дочь

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В Петербурге мужчина во время ссоры ударил отверткой в живот свою дочь. Об этом стало известно Piter.TV.

Ссора между родственниками произошла 27 февраля в квартире на набережной канала Грибоедова. После совместного застолья отец схватил отвертку и ударил ей в живот свою 34-летнюю дочь.

Женщину госпитализировали с проникающим колото-резаным брюшной полости в тяжелом состоянии. В отношении отца потерпевшей возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас он находится в изоляторе.

Ранее мы писали, что житель Новгородской области ударил ножом в глаз собутыльника в поселке Понтонный.

Фото: Piter.TV