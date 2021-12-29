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На Лиговском во время проведения самовольной перепланировки пострадал рабочий
Сегодня, 15:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Лиговском во время проведения самовольной перепланировки пострадал рабочий

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Пострадавший находится в тяжелом состоянии в в хирургической реанимации.

Во время самовольной перепланировки в квартире на Лиговском проспекте пострадал рабочий. Об этом сообщила пресс-служба администрации Центрального района.

Рабочий, который занимался ремонтом, получил черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и шеи. Как сообщили в приемной Мариинской больницы, пострадавший находится в тяжелом состоянии в в хирургической реанимации.

Да, правоохранительные органы дадут оценку действиям виновных лиц. Но разве надо ждать таких последствий, чтобы собственникам помещений понять, что незаконные ремонтные работы, особенно связанные с перепланировкой, без соблюдения техники безопасности, могут привести к трагедии?!

пресс-служба администрации Центрального района

На прошлой неделе рабочего насмерть засыпало грунтом на стройке у детской больницы на Авангардной.

Фото: Piter.tv

Теги: лиговский проспект, перепланировка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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