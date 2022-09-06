В Мариинский дворец возвращены скульптуры мраморных собак

Авторство скульптур в настоящее время не установлено.

На парадную лестницу Мариинского дворца в Петербурге возвращены скульптуры мраморных собак, сообщили 30 октября в пресс-службе Смольного.

Скульптуры были установлены в XIX веке, а в предвоенные годы перемещены во внутренний двор. Их вернули в рамках программы мероприятий, которые посвящены 30-летию городского парламента. Собак восстанавливал Союз реставраторов Петербурга.

Авторство скульптур в настоящее время не установлено. На сегодня известно, что мраморные изображения двух лежащих собак, смотрящих друг на друга и "охраняющих" лестницу, появились в Мариинском дворце в XIX веке. Это подтверждают документы и фотографии того времени.

Как отмечают ученые, представленные в мраморе собаки – редкость. Традиционные "хранители" Петербурга – львы. Их скульптурные изображения стали одной из визитных карточек Северной столицы. Пресс-служба Смольного

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Фото: пресс-служба Смольного