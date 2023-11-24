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На Лесном проспекте в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка машины Volkswagen
Сегодня, 12:26
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На Лесном проспекте в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка машины Volkswagen

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Девочка находилась в салоне на заднем сидении справа и была пристегнута ремнем безопасности.

Полицейские Выборгского района проводят проверку обстоятельств аварии на Лесном проспекте с пострадавшей школьницей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 29 сентября около дома 60 водитель в возрасте 23 лет, управляя автомобилем Volkswagen Jetta и двигаясь от улицы Капитана Воронина в сторону Кантемировской улицы, столкнулся с машиной Ford C-MAX 53-летней автоледи. Женщина ехала во встречном направлении, совершала левый поворот в сторону Большого Сампсониевского проспекта. 

В результате ДТП травмы получила 15-летняя пассажирка иномарки Volkswagen, которая находилась в салоне на заднем сидении справа и была пристегнута ремнем безопасности. Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в аварии на проспекте Науки пострадали беременная женщина и дети. 

Фото: Piter.TV 

Теги: в дтп пострадала школьница, лесной проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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