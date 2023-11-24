На Лесном проспекте в ДТП пострадала 15-летняя пассажирка машины Volkswagen

Девочка находилась в салоне на заднем сидении справа и была пристегнута ремнем безопасности.

Полицейские Выборгского района проводят проверку обстоятельств аварии на Лесном проспекте с пострадавшей школьницей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 29 сентября около дома 60 водитель в возрасте 23 лет, управляя автомобилем Volkswagen Jetta и двигаясь от улицы Капитана Воронина в сторону Кантемировской улицы, столкнулся с машиной Ford C-MAX 53-летней автоледи. Женщина ехала во встречном направлении, совершала левый поворот в сторону Большого Сампсониевского проспекта.

В результате ДТП травмы получила 15-летняя пассажирка иномарки Volkswagen, которая находилась в салоне на заднем сидении справа и была пристегнута ремнем безопасности. Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в аварии на проспекте Науки пострадали беременная женщина и дети.

Фото: Piter.TV