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В аварии на проспекте Науки пострадали беременная женщина и дети
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В аварии на проспекте Науки пострадали беременная женщина и дети

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Пешеходы получили травмы, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП около гипермаркета в Калининском районе, в котором пострадали пешеходы. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 30 сентября в полицию поступила информация об аварии у дома 17 по проспекту Науки. На месте происшествия Госавтоинспекцией было установлено, что 75-летний водитель автомобиля Citroën в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на переходивших проезжую часть беременную 38-летнюю женщину, четырехлетнюю девочку и двух девочек-близняшек в возрасте 11 лет.

Пешеходы получили травмы, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Луначарского двое самокатчиков сбили женщину. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: авария с беременной, водитель сбил детей, проспект науки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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