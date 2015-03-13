В аварии на проспекте Науки пострадали беременная женщина и дети

Пешеходы получили травмы, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП около гипермаркета в Калининском районе, в котором пострадали пешеходы. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 30 сентября в полицию поступила информация об аварии у дома 17 по проспекту Науки. На месте происшествия Госавтоинспекцией было установлено, что 75-летний водитель автомобиля Citroën в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на переходивших проезжую часть беременную 38-летнюю женщину, четырехлетнюю девочку и двух девочек-близняшек в возрасте 11 лет.

Пешеходы получили травмы, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти